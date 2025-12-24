Das hat Folgen: Obwohl die Firma danach gegen die Zürcher Steuerrechnung prozessierte und argumentierte, der geschätzte Gewinn sei viel zu hoch, blitzte sie vor Bundesgericht ab. Die steuerpflichtige Firma habe ihre Verfahrenspflichten nicht erfüllt und sei zu Recht von Amtes wegen eingeschätzt worden. Dagegen kann man zwar Einsprache machen und eine Korrektur verlangen. Man muss dabei aber alle notwendigen Unterlagen innert 30 Tagen einreichen – das hat die Firma im Kanton Zürich nicht gemacht.