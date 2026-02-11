Weil viele Steuerpflichtige beinahe eine Allergie gegen das Ausfüllen der Steuererklärung haben, boomt das Geschäft damit: Tausende angebliche Steuerexperten buhlen darum, dies für Sie zu erledigen – gegen gutes Geld natürlich. Aber auch in diesem Fall kommen Sie um das Aufwendigste am Ganzen nicht herum. Diese drei Argumente sprechen dagegen:

Das Belegesammeln und ‑ordnen nimmt Ihnen niemand ab.

In diesem lukrativen Markt tummeln sich einige Scharlatane. «Steuerberater» ist kein geschützter Titel.

Eine Treuhänderin kostet mehr Geld, als Sie dadurch allenfalls an Steuern sparen können. In den meisten Fällen ist eine Steuerberatung daher rausgeschmissenes Geld.

Natürlich gibt es Ausnahmen von dieser Regel, so bei Selbständigerwerbenden oder bei komplizierten finanziellen Verhältnissen, etwa einer unverteilten Erbschaft mit Liegenschaften im Ausland. In welchen Fällen es sich lohnt, eine Steuerberaterin zu engagieren, lesen Sie in diesem Beobachter-Artikel.