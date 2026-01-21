Nur wenn Sie auch Eigentümerin sind. Das Geld in Ihrer Pensionskasse (und ebenso jenes in Ihrer Säule 3a) ist reserviert fürs Alter. Vorher dürfen Sie es nur unter bestimmten Voraussetzungen beziehen; eine davon ist der Kauf von Wohneigentum. Dazu müssen Sie zwingend im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen sein, entweder als Allein-, Mit- oder Gesamteigentümerin.