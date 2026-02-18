Fehler in der Steuererklärung – wie lange kann man etwas ändern?
Ich habe die Steuererklärung gerade abgeschickt, aber nachträglich festgestellt, dass etwas falsch ist. Was soll ich tun?
Solange die Steuererklärung nicht definitiv veranlagt ist, können Sie die Änderungen noch nachträglich beim Steueramt einreichen. Schreiben Sie dazu einen Brief (siehe Mustervorlage unten). Zeigen Sie darin den Fehler auf und verlangen Sie die gewünschten Korrekturen. Als Beweis legen Sie die notwendigen Dokumente bei.
Sie können aber auch auf die definitive Steuerveranlagung warten. Denn der Staat mutet Ihnen zu, dass Sie die Zahlen sorgfältig überprüfen. Bei Unstimmigkeiten haben Sie 30 Tage Zeit, um eine Einsprache einzureichen. Das kostet nichts.
Verfassen Sie einen Brief und begründen Sie darin, welche Zahlen oder Daten wie anzupassen sind. Auch hier gilt: Liefern Sie die Nachweise für Ihre Begründungen mit. Dazu eignen sich Bankbelege, Gesetzesgrundlagen, Bankauszüge, Bundesgerichtsurteile, Fotos oder Rechnungskopien.
Haben Sie Unstimmigkeiten in der Steuerveranlagung festgestellt und wollen diese gegenüber dem Steueramt klären? Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten sehen mit der Mustervorlage «Einsprache gegen Steuerveranlagung», wie man den eingeschriebenen Brief mit einer Begründung verfassen kann.