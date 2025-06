Mehr Autonomie beim Wohnen

Damit wird für Menschen im Alter und für Menschen mit Behinderungen die Wahlfreiheit gestärkt, an welchem Ort und in welcher Form sie wohnen möchten. Mehr Selbstbestimmung in diesem Bereich ist auch eine zentrale Forderung der Inklusions-Initiative, über die der Beobachter wiederholt berichtet hat.