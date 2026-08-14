Dort will ich vor allem eins: meinen Frieden. Natürlich freue ich mich, wenn ich zufällig Bekannte treffe, mit denen die Reise etwas kürzer wird (meistens jedenfalls). Aber ansonsten ist mir am wohlsten, wenn ich in Ruhe gelassen werde – und «Ruhe» meine ich hier durchaus akustisch. Mit einem Vierteljahrhundert Pendlererfahrung auf dem Buckel tigere ich deshalb jeweils mindestens zehn Minuten vor der Abfahrt auf dem Perron hin und her und halte nach Leuten Ausschau, mit denen ich ganz sicher nicht im selben Abteil sitzen will.