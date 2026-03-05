Das Konzept ist nur für die Schweiz neu. Weltweit haben Barber – wie der Australier Matt Brown – schon ihre Salons erfolgreich in Foren für Männlichkeit, Gewaltprävention und Stil verwandelt. Brown hat als Kind selber sexualisierte Gewalt erlebt. Als Barber und Autor hält er heute Vorträge und sensibilisiert erfolgreich für das Thema. Im Internet, aber auch ganz konkret, in seinem Laden. Solche Beispiele zeigen: Neue Wege der Gewaltprävention unter Männern können sich lohnen. Weil sie das Gespräch über Rollenbilder und problematische Verhaltensmuster an männlich konnotierten Orten normalisieren.