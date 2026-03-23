Und die Schweiz? Hier kann ein Bundesgerichtsurteil Opfern Hoffnung machen, über das der Beobachter im Januar berichtet hat. Digitaler Psychoterror und Cyberstalking können demnach als einfache Körperverletzung gelten. Das ermöglicht deutlich höhere Strafen. Ein Mann, der seine Ex-Partnerin blossstellte, indem er mit KI-gefälschten Profilen unter ihrem Namen intime Bilder und Chatverläufe verschickte, wurde zu elf Monaten bedingter Freiheitsstrafe und einer bedingten Geldstrafe von über 13’000 Franken verurteilt.