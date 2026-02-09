Whatsapp plant Änderungen: Ein Abomodell für rund 4 Franken monatlich soll Werbefreiheit garantieren. Wer nicht zahlt, muss künftig mit Anzeigen zwischen Statusmeldungen und Kanälen rechnen. Zwar bleiben private Chats werbefrei, doch Datenschutzbedenken gegenüber dem Mutterkonzern Meta bewegen viele Nutzerinnen und Nutzer zum Wechsel. Der Beobachter stellt Ihnen fünf empfehlenswerte Alternativen mitsamt ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen vor.