Keine Lust auf Werbung? Fünf Whatsapp-Alternativen im Check
Kostenpflichtig oder mit Werbung: Diese Änderung kommt auf Whatsapp-Nutzer zu. Der Beobachter stellt fünf Alternativen vor.
Whatsapp plant Änderungen: Ein Abomodell für rund 4 Franken monatlich soll Werbefreiheit garantieren. Wer nicht zahlt, muss künftig mit Anzeigen zwischen Statusmeldungen und Kanälen rechnen. Zwar bleiben private Chats werbefrei, doch Datenschutzbedenken gegenüber dem Mutterkonzern Meta bewegen viele Nutzerinnen und Nutzer zum Wechsel. Der Beobachter stellt Ihnen fünf empfehlenswerte Alternativen mitsamt ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen vor.
Threema: Der Goldstandard aus der Schweiz
Threema ist ideal für maximale Anonymität. Die App benötigt weder Telefonnummer noch E-Mail-Adresse. Die Server stehen in der Schweiz.
- Vorteil: Höchste Sicherheit und komplette Anonymität.
- Nachteil: Die App kostet 6 Franken.
Signal: Sicher, gratis und intuitiv
Signal ist optisch nah an Whatsapp und daher leicht zu bedienen. Experten loben die minimale Datenspeicherung.
- Vorteil: Komplett kostenlos und sehr datenschutzfreundlich.
- Nachteil: Als US-Stiftung unterliegt Signal nicht dem Schweizer Recht.
TeleGuard: Eine weitere Schweizer Alternative
Hinter TeleGuard steht das Team der Schweizer Suchmaschine Swisscows. Auch hier ist eine anonyme Nutzung ohne persönliche Daten möglich.
- Vorteil: Fokus auf maximale Anonymität und Schweizer Herkunft.
- Nachteil: Laut Konsumentenschutz könnten Medien (Bilder/Videos) weniger streng geschützt sein als bei der Konkurrenz.
Wire: Fokus auf Unternehmen
Die von ehemaligen Skype-Mitarbeitern entwickelte App Wire besticht durch exzellente Tonqualität. Alle Inhalte sind standardmässig Ende-zu-Ende-verschlüsselt.
- Vorteil: Hervorragende Audioqualität; für Privatnutzer kostenlos.
- Nachteil: Da der Messenger hauptsächlich für die interne Kommunikation von Unternehmen konzipiert wurde, wird er von Privatpersonen eher selten genutzt.
Telegram: Der vielseitige Riese
Telegram wird oft als «sichere» Alternative beworben, ist aber eigentlich mehr ein soziales Netzwerk als ein reiner Nachrichtendienst.
- Vorteil: Viele schätzen die App, weil man dort auch grosse Kanäle abonnieren kann. Der Messenger ist kostenlos.
- Nachteil: Chats sind nicht automatisch Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Hierfür muss manuell ein «Geheimer Chat» gestartet werden. Zudem steht Telegram immer wieder in der Kritik, weil es kaum kontrolliert, welche Inhalte verbreitet werden.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 5. Februar 2026 veröffentlicht.
