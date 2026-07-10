Auch auf Social Media wird das Dilemma kontrovers diskutiert. Für viele ist klar: Ein Diebstahl sollte gemeldet werden. «Jeder kann zwar mal in eine Notlage geraten, aber man muss darüber reden, statt einfach zu klauen», schreibt eine Person. Eine andere ergänzt: «Melden! Denn es geht uns alle an: Die Verluste werden auf die Produkte draufgeschlagen, und der ehrliche Kunde zahlt dann mit.»



Andere würden sich hingegen bewusst heraushalten. «Melden würde ich es nicht! Man weiss nie, was die Person für ein Schicksal hat», meint ein User.



Einige suchen einen Mittelweg. «Ich würde mit der betroffenen Person reden. Wenn sie sich den Einkauf nicht leisten kann, würde ich ihn bezahlen», schreibt eine Person. In einem ähnlichen Kommentar steht: «Diebstahl geht gar nie. Ich würde diese Person darauf ansprechen und bei Bedarf die Ware bezahlen und schenken.»



Wieder andere würden je nach Situation entscheiden: «Bei einer älteren Person, alleinerziehenden Mutter oder einem Vater oder jemandem in Not habe ich nichts gesehen.»