Würdsch …
… jemanden melden, der Lebensmittel klaut?
Im Supermarkt wirst du Zeugin oder Zeuge eines mutmasslichen Ladendiebstahls. Meldest du den Vorfall oder hältst du dich heraus? Genau solche Fragen stellen wir bei «Würdsch?» – und lassen euch entscheiden.
Veröffentlicht am 10. Juli 2026 - 13:09 Uhr
Du bist im Supermarkt und hetzt mit deinem Einkaufskörbli durch die Gänge. Während du deine Einkäufe erledigst, beobachtest du zufällig, wie eine Person mehrere Lebensmittel in ihren Rucksack steckt. Du kennst die Hintergründe nicht. Vielleicht steckt die Person in einer finanziellen Notlage, vielleicht handelt sie aber auch aus ganz anderen Gründen. Klar ist nur: Wenn du nichts unternimmst, wird der Diebstahl vermutlich unbemerkt bleiben.
Was jetzt? Würdest du das Verkaufspersonal darauf aufmerksam machen?
Auch auf Social Media wird das Dilemma kontrovers diskutiert. Für viele ist klar: Ein Diebstahl sollte gemeldet werden. «Jeder kann zwar mal in eine Notlage geraten, aber man muss darüber reden, statt einfach zu klauen», schreibt eine Person. Eine andere ergänzt: «Melden! Denn es geht uns alle an: Die Verluste werden auf die Produkte draufgeschlagen, und der ehrliche Kunde zahlt dann mit.»
Andere würden sich hingegen bewusst heraushalten. «Melden würde ich es nicht! Man weiss nie, was die Person für ein Schicksal hat», meint ein User.
Einige suchen einen Mittelweg. «Ich würde mit der betroffenen Person reden. Wenn sie sich den Einkauf nicht leisten kann, würde ich ihn bezahlen», schreibt eine Person. In einem ähnlichen Kommentar steht: «Diebstahl geht gar nie. Ich würde diese Person darauf ansprechen und bei Bedarf die Ware bezahlen und schenken.»
Wieder andere würden je nach Situation entscheiden: «Bei einer älteren Person, alleinerziehenden Mutter oder einem Vater oder jemandem in Not habe ich nichts gesehen.»
So hat unsere Community zuletzt entschieden
Beim letzten «Würdsch?» ging es um die Frage: Würdest du an den WM-Final gehen, obwohl deine Partnerin oder dein Partner am selben Tag einen runden Geburtstag feiert?
Offenbar hat die Liebe bei unserer Community Priorität: 23 Prozent würden an den WM-Final gehen, 77 Prozent würden den Geburtstag vorziehen.
Ob Liebe, Moral oder Alltagsfragen: Bei «Würdsch?» gibt es selten ein eindeutiges Richtig oder Falsch. Genau deshalb sind wir gespannt auf deine Meinungen. Hast du selbst ein Dilemma für «Würdsch?»? Teile es mit uns – vielleicht hilft dir die Community bei deiner Entscheidung.