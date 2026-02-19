Doch ich bin in guter Gesellschaft. Laut einer Studie können 97 Prozent der Menschen KI-Musik nicht mehr sicher von menschlicher Kunst unterscheiden. Angesichts der schieren Masse an künstlichen Liedern erstaunt das wenig: Allein im letzten Jahr löschte Spotify 75 Millionen «KI-Spam-Songs», und Deezer entfernt täglich rund 30’000 KI-Stücke – Tendenz steigend. Eine Kennzeichnung von KI-Musik sucht man bei Spotify jedoch vergebens. Solange unklar ist, ab wann ein Musikstück genau als KI-generiert gilt, ist in naher Zukunft auch nicht mit einer solchen Kennzeichnung zu rechnen.