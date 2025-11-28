Die Kosten für den Nachtzug tragen die SBB mit Subventionen des Bundes. Geld, das im Rahmen des CO 2 -Gesetzes zur Förderung nachhaltiger Mobilität eingesetzt werden soll. Die Deutsche Bahn und die Schwedischen Staatsbahnen Statens Järnvägar sind finanziell nicht beteiligt.



Zugfans müssen zunächst den Entscheid des Parlaments abwarten. Der Ständerat wird am 2. Dezember, der Nationalrat am 4. Dezember darüber sprechen. Sollte die Subvention gestrichen werden, erhalten alle, die bereits ein Ticket nach Malmö gekauft haben, den Preis von den SBB zurückerstattet.