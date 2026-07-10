... ÜBERS BEWAHREN

Wenn sie nicht innovativ sind und nur mässig neutral: Wie ticken die Schweizerinnen und Schweizer in ihrer eigenen Wahrnehmung dann? Sie sehen sich als naturnah und fleissig an, aber auch als sehr bodenständig (34 Prozent) und eher konservativ (13 Prozent). Da ist es also wieder, dieses Verbindende, Bewahrende. Die politische Philosophin liest daraus dann doch eine gewisse Selbstzufriedenheit ab: «Bleiben wir bei uns! Wir wissen zwar, dass wir mit vielen Abhängigkeiten leben – aber so, wie es hier ist, ist es eben schon gut.»