Hinter der Volksinitiative «Zum Schutz der Grundrechte und der Demokratie im digitalen Raum» des Unternehmers Guido Fluri steht ein Komitee mit Vertretern aller grossen Parteien.

Die Initiative will Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen dazu verpflichten, Menschen vor Verletzungen ihrer Grundrechte zu schützen. Plattformen sollen die Verbreitung gewaltverherrlichender Inhalte und sexualisierter Gewalt verhindern sowie die Bevölkerung vor Cyberkriminalität und vor der Manipulation der demokratischen Prozesse schützen.

Weitere Infos finden Sie auf der offiziellen Website.