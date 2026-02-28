Herzchen-Emoji bedeutet keine allgemeine Zustimmung

Das Gericht verweist unter anderem auf eine Nachricht, die die Frau dem Mann geschrieben hatte. Darin gibt sie zu, dass ihr Verhalten nicht richtig gewesen sei. Und sie verspricht, dass sie die Kartennummer löschen und die Karte nie mehr benutzen werde. Auch eine unterschriebene Schuldanerkennung liegt dem Gericht vor. Sie zahlte ihre Schulden gegenüber dem Sugardaddy teilweise ab – ein weiterer Beleg dafür, dass er ihr keinen finanziellen Freipass gegeben hatte. Auch wenn der Mann einmal mit einem Herzchen-Emoji auf eine Abbuchung reagiert habe, könne man daraus nicht eine allgemeine Zustimmung ableiten.