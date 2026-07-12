Joseph Mahlers Bruder akzeptiert das Testament nicht, obwohl es notariell beurkundet und von Zeugen bestätigt ist. Er klagt beim Kantonsgericht Nidwalden – mit Erfolg. Das Gericht erklärt das Testament für ungültig, weil Joseph Mahler an einer mittelgradigen Demenz litt. Nichte und Neffe gehen in Berufung, der Fall kommt vor das Obergericht. Auch dort bekommt Josephs Bruder recht. Danach erreicht der Fall das Bundesgericht. Das hält endgültig fest: Die 2,6 Millionen Franken gehen an den gesetzlichen Alleinerben, Joseph Mahlers Bruder.