Es kann richtig teuer werden

Viele Autofahrer unterliegen zudem einem weitverbreiteten Irrtum, was die Dauer des Haltens angeht. «Ich war doch nur drei Minuten weg» ist eine unzureichende Begründung. Jurist Leiser stellt die Sachlage klar: «Es spielt überhaupt keine Rolle, wie lange das Auto abgestellt wird. Auch wenn man nur drei Minuten in einen Laden springt oder am Bahnhof wartet: Wer das Fahrzeug verlässt, hat parkiert.»