Je näher der Zeitpunkt der Anreise, umso wahrscheinlicher ist es, dass man den vollen Betrag zahlen muss. Das gilt auch, wenn man überhaupt keine Annullationsbedingungen abgemacht hat. Das ist bitter – ausser man hat eine Reise- oder Annullationsversicherung. Sie übernimmt die Kosten einer Reise, die man nicht machen kann, weil man krank ist. Am besten holt man sich so schnell wie möglich ein Arztzeugnis und meldet den Fall der Versicherung.