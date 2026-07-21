Einen Ausweis F erhalten Geflüchtete oder Asylsuchende, die vom Staatssekretariat für Migration eigentlich weggewiesen wurden. Die aber wegen unzumutbarer Zustände, wie beispielsweise Krieg oder drohende Folter im Heimatland, nicht zurückgeschickt werden können.

Es gibt zwei Untergruppen:

Vorläufig aufgenommene Ausländer: Sie haben kein Asyl erhalten, können aber nicht weggewiesen werden.

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge: Sie erfüllen die Flüchtlingskriterien, erhalten aber aus bestimmten Gründen kein Asyl.

Vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer sind grundsätzlich an den Kanton gebunden, der sie aufgenommen hat. Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge haben hingegen die freie Wohnsitzwahl in der Schweiz. Trotz des Begriffs «vorläufig» bleiben viele Betroffene dauerhaft im Land.