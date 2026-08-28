«Der Schweiz fehlen bereits derzeit 132 Rettungssanitäter», sagt Geschäftsführer Roman Burkart zum Beobachter. Rund ein Drittel der männlichen Rettungssanitäter sei unter 35 und damit im dienstpflichtigen Alter. «Mit der neuen Verordnung werden deshalb geschätzt weitere 10 bis 15 Prozent wegfallen. Das sind zwischen 50 und 75 Vollzeitstellen.» Die neue Verordnung sei für die medizinische Versorgung der Schweizer Bevölkerung höchst problematisch. Nicht nur im Alltag, sondern insbesondere auch in Krisensituationen oder im Verteidigungsfall.