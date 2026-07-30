Das Bundesgericht kann er damit nicht überzeugen. Aus dem Schreiben der Vollzugsbehörde könne der Verurteilte nichts zu seinen Gunsten ableiten. Weil die Einschätzung nicht mehr aktuell sei – später entschied die gleiche Behörde, dass dem Beschwerdeführer keine gute Prognose gestellt werden könne. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass das Obergericht zu Recht eine Rückfallgefahr bejaht habe, die dem Electronic Monitoring entgegenstehe.