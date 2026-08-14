Wie gut sind Ihre True-Crime-Kenntnisse und ihr Strafrechtswissen? Finden Sie es heraus mit unserem Quiz!

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Juli 2025 veröffentlicht. 

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