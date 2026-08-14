True Crime
Wie gut sind Ihre Detektiv-Skills? Machen Sie den Test!
Ob Lisbeth Salander oder Adrian Monk: Gewiefte Ermittler faszinieren uns. Wollen Sie selbst mal Detektiv spielen? Lösen Sie acht Fälle in unserem Quiz.
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Wie gut sind Ihre True-Crime-Kenntnisse und ihr Strafrechtswissen? Finden Sie es heraus mit unserem Quiz!
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Juli 2025 veröffentlicht.
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Norina Meyerist Juristin und arbeitet seit 2013 für den Beobachter. Sie schreibt vor allem über Wohnen, Strafrecht, Verkehr sowie gesellschaftliche Themen und ist auch als Beraterin tätig.Mehr erfahren