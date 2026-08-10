Doch: Was bringt ein Recht auf Reparatur, wenn man dauernd vertröstet wird? «Ewig muss man sich das nicht gefallen lassen», so Périsset. Wenn sich die Verkäuferin immer wieder auf die vertraglichen Garantierechte berufe, könne das mit der Zeit Treu und Glauben widersprechen. «Dann gilt nicht nur der Vertrag, sondern man kann sich auch auf das Gesetz berufen. Dieses sieht bei Mängeln auch die Möglichkeit vor, vom Vertrag zurückzutreten.»