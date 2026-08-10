«Mein Auto steht schon so lange rum, dass sich Wespen eingenistet haben»
Seit einem halben Jahr steht das Auto eines Beobachter-Lesers in der Garage. Grund: ein defekter Hybrid-Akku – und massive Lieferprobleme bei Volvo.
Plötzlich ploppt ein Hilferuf aus Göteborg auf dem Display des Volvo V60 Hybrid auf: «Ausfall Hybridsystem». Es ist der Beginn allen Ärgers für Felix Bhend aus dem Berner Oberland.
Im letzten November bringt der 50-Jährige, der eigentlich anders heisst, seinen Wagen zum ersten Mal in die Garage. Dort stellt man fest, dass eines von sechs Akkumodulen kaputt ist. Innerhalb zweier Wochen wird dieses auf Garantie ersetzt.
Im Februar blinkt die Meldung wieder auf. Bhend bringt seinen Wagen erneut in die Garage, wo dieser bis heute steht.
Der Volvo wird zum Wespennest
Damit rechnet zunächst niemand. Wieder findet die Garage nämlich ein defektes Akkumodul. Die Lieferzeit soll nun vier bis sechs Wochen betragen. Immerhin: «Mit der Garage habe ich mündlich abgemacht, dass ich für diese Zeit einen kostenlosen Ersatzwagen bekomme», sagt Bhend gegenüber dem Beobachter.
Ende April hakt Bhend nach. Er erfährt, dass Volvo Schweiz entschieden hat, den ganzen Akku zu ersetzen. Dies, weil ein ganzer Akku bereits Ende Mai, einzelne Module jedoch erst Mitte Juni geliefert werden können. Bhend bat den Garagisten, ihn zu informieren, wenn sich dieser Liefertermin ändern würde.» Aber auch die Garage wird im Ungewissen gelassen.
So vergeht nochmals Zeit. Anfang Juni fragt Bhend erneut nach. «Man vertröstete mich auf den 21. Juli 2026.» Als Bhend das Ersatzfahrzeug zwischenzeitlich in den Jahresservice bringt, sieht er seinen Volvo trostlos herumstehen. «In der Dachbox hatten sich mittlerweile Wespen eingenistet.»
Doch auch Ende Juli ist weit und breit kein Akku in Sicht. Neuer Liefertermin: 17. August 2026. Es sei für ihn äusserst frustrierend, wie er als Kunde hingehalten werde, sagt Bhend. «Ich hänge total in der Luft. Dauert es nochmals ein halbes Jahr? Oder noch mehr?»
Diese Rechte haben Kunden
Volvo Schweiz hat gegenüber dem Beobachter keine Stellung genommen.
Beobachter-Rechtsexpertin Rita Périsset sagt: «Wenn ein Akku innerhalb der Garantiezeit defekt ist, haben Kunden die Garantierechte, die im Vertrag oder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen abgemacht wurden.»
Doch: Was bringt ein Recht auf Reparatur, wenn man dauernd vertröstet wird? «Ewig muss man sich das nicht gefallen lassen», so Périsset. Wenn sich die Verkäuferin immer wieder auf die vertraglichen Garantierechte berufe, könne das mit der Zeit Treu und Glauben widersprechen. «Dann gilt nicht nur der Vertrag, sondern man kann sich auch auf das Gesetz berufen. Dieses sieht bei Mängeln auch die Möglichkeit vor, vom Vertrag zurückzutreten.»
Idealerweise findet man eine pragmatische Lösung. Etwa indem man einen kostenlosen Ersatzwagen verlangt. So wie bei Bhend. Dieser hofft nun auf den 17. August 2026 – auf dass sein Volvo dann wieder Fahrzeug und nicht länger Wespenhotel ist.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 6. August 2026 veröffentlicht.