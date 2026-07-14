Der Chatbot gibt Quellen an und bietet praktische Vorlagen zum Herunterladen. Nicole Müller, Leiterin des Ressorts Ratgeber beim Beobachter, sagt dazu: «Der Bot bietet verlässliche Hilfe, wenn man Auskünfte zu verschiedenen Rechtsfragen braucht.» Er wurde gründlich getestet. Und er weist aktiv darauf hin, wenn eine rechtliche Frage zu komplex ist, um sie zu beantworten. In diesem Fall steht Beobachter-Abonnentinnen und -Abonnenten die Hotline offen, wo sie mit unseren Expertinnen und Experten im direkten Gespräch das beste Vorgehen besprechen können.