«Ohne Substanz»: Bundesgericht zerpflückt eine KI-Beschwerde
Ein Mann lässt eine Beschwerde ans Bundesgericht von einer künstlichen Intelligenz verfassen. Das Gericht zerpflückt den Text. Der Beobachter zeigt, warum der Mann noch glimpflich davongekommen ist.
Es ist Mai 2025, als die Krankenkasse CSS von einem Versicherten nicht gezahlte Prämien von über 1000 Franken einfordert. Später korrigiert die CSS die Summe und verlangt knapp 640 Franken plus Verzugszinsen und Mahnspesen. Der CSS-Versicherte, nennen wir ihn Maurice Été, will nicht zahlen und zieht vors Luzerner Kantonsgericht: Er behauptet, die CSS fordere noch gar nicht fällige Prämien, und er habe der Krankenkasse bereits Geld überwiesen. Das Kantonsgericht findet keine Beweise dafür und urteilt: Été muss zahlen.
Statt die Prämien zu zahlen, legt Été Beschwerde ein und wendet sich ans Bundesgericht. Seine Beschwerde trägt den Titel «Entwurf – Sachlich-starke Version», auch der restliche Text ist gemäss Bundesgericht «offensichtlich mit sogenannter künstlicher Intelligenz (KI)» erstellt worden. Der Beobachter zeigt: Den Gang nach Lausanne mit KI-Texten anzutreten, ist naiv.
Nur «sachlich-starke» Floskeln
Wer vor Bundesgericht Erfolg haben will, muss klar aufzeigen, wo die Vorinstanz das Recht falsch angewendet hat. Zwar macht Été geltend, das Kantonsgericht habe von ihm eingereichte Schreiben und Ratenzahlungen ignoriert. Aber welche das sein sollen, steht nirgends im Text. Été beschwert sich über eine «widersprüchliche Aktenlage», ohne je einen Widerspruch aufzuzeigen.
Deshalb sieht das Bundesgericht in Étés Text keine ernstzunehmende Beschwerde, sondern einen «konturlosen Vorwurf», der sich «nicht ansatzweise» auf die offenen Prämien beziehe und voller «generischer Aussagen» sei. Étés Schreiben enthalte lediglich «austauschbare Vorbringen ohne Substanz». Für das Bundesgericht erfüllt der Text die juristischen Ansprüche hinten und vorn nicht, weswegen es auf die Beschwerde gar nicht erst eintritt.
Glück im Unglück
Das ist Étés Glück: Das Bundesgericht erhebt für das Durchlesen seiner substanzlosen Beschwerde keine Gerichtskosten. Hätte es sich ernsthaft mit den «Argumenten» auseinandergesetzt, hätte allein der Kostenvorschuss schon 500 Franken betragen. Die offenen Krankenkassenprämien von knapp 640 Franken plus Spesen muss Été nun aber begleichen, weil der Entscheid des Kantonsgerichts damit rechtskräftig geworden ist.
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Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 10. Juli 2026 veröffentlicht.