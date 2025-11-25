Werden illegale Beweise berücksichtigt?

Die Gretchenfrage stellt sich spätestens im Gerichtssaal: Darf die Richterin die verbotenen Beweise berücksichtigen? Sie muss dann eine knifflige Abwägung machen. Was ist wichtiger: das öffentliche Interesse an der Strafe und das private Interesse, das Auto zu schützen – oder das Interesse des Täters an seiner Privatsphäre?