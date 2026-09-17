Damit wollte sich der Mann aber nicht abfinden und zog vor das Bundesgericht. Seine Argumentation: Er habe nicht brüsk gebremst, sondern aus Schreck den Fuss vom Gas genommen, weil das Motorrad plötzlich «extrem nahe» an seiner linken Rückseite gewesen sei. Zudem habe der Töfffahrer den Unfall durch seinen viel zu geringen Abstand selbst verschuldet.