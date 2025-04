Verkehrslage am Gotthard im Sommer

Die Prognose des TCS zeigt eines ganz klar: Wenn es sich vermeiden lässt, dann fahren Sie besser nicht zu Ostern in den Süden. Im Vorteil ist, wer bereits in der Nacht auf Gründonnerstag durch den Gotthard fährt. Lässt sich die frühere Anreise nicht umsetzen, sollten Sie möglichst am frühen Morgen oder am späten Abend den Gotthardtunnel passieren, denn dann ist der Verkehr meist flüssig.

Der grosse Rückreiseverkehr in den Norden startet dann am Ostermontag. Die grössten Verkehrsbeeinträchtigungen sind an diesem Tag zwischen 14 und 21 Uhr am Südportal bei Airolo zu erwarten. Am besten wählen Sie, wenn möglich, den Dienstag nach Ostern für Ihre Heimreise.

Einige Verkehrs-Apps helfen, Staus zu umfahren. Google Maps funktioniert auf jedem Smartphone. Schalten Sie die mobilen Daten ein – Maps zeigt hohes Verkehrsaufkommen und schlägt alternative Routen vor. Die TCS-App bietet nebst anderen Funktionen zudem Push-Nachrichten zu Verkehrsbehinderungen.