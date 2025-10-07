So fahren Sie stressfrei in die Innenstädte
Für viele Städte in Deutschland und Frankreich brauchts eine Umweltvignette. Sonst drohen Bussen. TCS und ACS verlangen für die Vignetten bis zu dreimal mehr als andere Anbieter.
Die Umweltauflagen für Autofahrten in Innenstädte haben in Deutschland und Frankreich zugenommen. Dutzende Städte haben Umweltzonen definiert, in denen Autofahrerinnen und Autofahrer mit einer Vignette an der Frontscheibe deklarieren müssen, wie stark ihr Fahrzeug die Umwelt belastet.
Alle Autos, auch solche aus der Schweiz, müssen eine Vignette tragen. Stösst ein Auto zu schadstoffreiche Abgase aus, muss es draussen bleiben.
Der Beobachter gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen:
1. Wo in Deutschland benötige ich eine Vignette am Auto?
In Deutschland liegen 35 Städte in einer Umweltzone (siehe Quellen). In Stuttgart, München, Pforzheim oder Ludwigsburg müssen alle Autos in der Innenstadt eine Umweltplakette tragen. Ohne den runden Kleber an der Frontscheibe droht eine Busse von 100 Euro.
2. Wo in Frankreich benötige ich eine Vignette am Auto?
In Frankreich haben derzeit 25 Städte eine Umweltzone eingeführt oder werden dies demnächst tun, darunter Strassburg, Dijon oder Lyon (siehe Quellen). In diesen Städten müssen die Autos eine Crit’Air-Vignette tragen. Bei Nichtbeachtung droht eine Busse von bis zu 135 Euro.
3. Muss ich für jedes Land eine separate Vignette kaufen?
Ja. Die Vignetten sind aber unbeschränkt gültig.
4. Kostet die Vignette mehr, wenn mein Auto mehr Schadstoffe ausstösst?
Nein, der Preis ist unabhängig von den Emissionen. Der Schweizer Fahrzeugausweis weist im Feld «Emissionscode» ein Kürzel aus, das die Schadstoffklasse anzeigt. Eine Liste des Bundesamts für Strassen sagt, welcher europäischen Schadstoffklasse das Schweizer Kürzel entspricht (siehe Quellen). Die Schadstoffklassen sind in der EU in die Euronorm-Kategorien 1 bis 6 unterteilt. Euronorm 6 ist derzeit die sauberste Kategorie und Euronorm 1 die schmutzigste.
5. Die deutsche Umweltplakette kostet nicht überall gleich viel. Wo ist sie am günstigsten?
Eine Umweltplakette kann in der Schweiz bei TCS und ACS gegen Vorzeigen des Fahrzeugausweises bezogen werden, allerdings zu hohen Preisen. Der TCS verlangt von Nichtmitgliedern 24 Franken und von Mitgliedern 12 Franken. Der ACS will 27 Franken von Nichtmitgliedern und 17 Franken von Mitgliedern. Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) in Stuttgart versendet eine Umweltplakette für 10 Euro inklusive Porto in die Schweiz. Das ausgefüllte Bestellformular kann mit einer Kopie des Fahrzeugausweises per E-Mail oder per Briefpost an die GTÜ geschickt werden. Die TÜV-Süd-Werkstätten in Deutschland verlangen 17.50 Euro für die Plakette.
6. Wo kostet die französische Crit’Air-Vignette am wenigsten?
Der TCS verkauft die Crit’Air-Vignette für 24 Franken an Nichtmitglieder und für 12 Franken an Mitglieder, der ACS für 15 Franken (Nichtmitglieder) respektive 5 Franken (Mitglieder). Wer ein paar Tage Zeit hat, bestellt die Etikette vor der Abfahrt für 4.91 Euro inklusive Porto direkt beim französischen Umweltministerium (siehe Quellen). Der Bestellvorgang ist unkompliziert, die Seite kann oben rechts auf Deutsch umgestellt werden. Das Hochladen eines Fotos des Fahrzeugausweises reicht als Nachweis.
