5. Die deutsche Umweltplakette kostet nicht überall gleich viel. Wo ist sie am günstigsten?

Eine Umweltplakette kann in der Schweiz bei TCS und ACS gegen Vorzeigen des Fahrzeugausweises bezogen werden, allerdings zu hohen Preisen. Der TCS verlangt von Nichtmitgliedern 24 Franken und von Mitgliedern 12 Franken. Der ACS will 27 Franken von Nichtmitgliedern und 17 Franken von Mitgliedern. Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) in Stuttgart versendet eine Umweltplakette für 10 Euro inklusive Porto in die Schweiz. Das ausgefüllte Bestellformular kann mit einer Kopie des Fahrzeugausweises per E-Mail oder per Briefpost an die GTÜ geschickt werden. Die TÜV-Süd-Werkstätten in Deutschland verlangen 17.50 Euro für die Plakette.