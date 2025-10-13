Busse wegen Tierquälerei bei Fahrerflucht

In der Tat: Wer erwischt wird, weil er ein angefahrenes Tier verletzt liegen lässt, wird nicht nur wegen Fahrerflucht gebüsst, sondern unter Umständen auch wegen Tierquälerei. Das Tierschutzgesetz schreibt vor, dass sich ein Lenker um ein verletztes Tier kümmern muss, indem er die Polizei, den Wildhüter oder – bei Haustieren – den Tierarzt oder den Besitzer alarmiert.