Auf dem Dach unseres Ferienhauses liegt im Winter oft eine hohe Schneedecke. Muss ich etwas dagegen tun?

Ja – wenn dadurch Personen zu Schaden kommen könnten. Gefährlich ist vor allem schwerer Altschnee – er kann mit bis zu 500 Kilogramm pro Kubikmeter auf das Dach drücken. Wenn die ganze Last abrutscht, wird es gefährlich. Falls die Dachlawine jemanden verletzt, können Sie haftbar werden. Dasselbe gilt, wenn Autos beschädigt werden. Die Schneelast kann aber auch das Haus selbst beschädigen. Das Gewicht des Schnees kann Dachkonstruktionen eindrücken und das Dach verformen.