Welche Formen von Sonnenallergie gibt es?

Die häufigste Form der Sonnenallergie ist die Polymorphe Lichtdermatose. Sie betrifft meist Menschen mit heller Haut und insbesondere Frauen. Juckende Hautausschläge zeigen sich erst einige Stunden nach dem Aufenthalt in der Sonne, am meisten auf den sogenannten Sonnenterrassen des Körpers: Brust, Schultern, im Nacken sowie an Armen und Beinen. In schwerwiegenden Fällen können sich schmerzhafte Blasen bilden.