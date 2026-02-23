Als unsere Tochter vor einigen Jahren Vegetarierin wurde, liess ich mich gern von ihr inspirieren. Zwar wollte ich nicht ganz auf tierische Produkte verzichten, aber für unsere Familie so kochen, dass es für alle stimmt: Seither gibt es bei uns weniger Fleisch. Deswegen ist unser Essen nicht langweiliger geworden. Im Gegenteil: Seit wir uns auf diese Reise begeben haben, haben wir in der Küche viel Neues ausprobiert und eine Reihe neuer Lieblingsessen entdeckt.