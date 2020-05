«Die Idee ist, dass wir durch das Spenderplasma bei Covid-19-Patienten möglichst viel Viren wegfangen, bis die Patienten selbst immun sind», sagt Manz. Antikörper docken an die Virusoberfläche an und sorgen so zum einen dafür, dass die Erreger weniger gut neue Zellen infizieren können. Zum anderen erkennt das körpereigene Immunsystem Abwehrkräfte Was stärkt unser Immunsystem? die Eindringlinge durch die Antikörper-Markierung und eliminiert sie.