Ekzem durch Allergie

Die Haut reagiert mit Juckreiz, Bläschen und Rötungen, wenn sie in Kontakt mit Stoffen kommt, auf die sie allergisch ist. Auslöser können etwa Seifen, Bleichmittel, Kosmetika oder nickelhaltige Metalllegierungen sein (z.B. in Schmuck Allergien Schmuck mit Nebenwirkung ). Ein Arztbesuch ist ratsam: Abhilfe können kortisonhaltige Präparate und allenfalls zusätzlich Antiallergika in Tablettenform schaffen.