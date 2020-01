In «Platzspitzbaby» ist unverständlich, dass das Kind nicht beim Vater oder in einem Heim platziert wurde. Wäre das heute anders?

Ich denke schon. Zu Platzspitz-Zeiten waren die Behörden sehr zurückhaltend. Das hat mit dem Skandal um die «Kinder der Landstrasse» Hans Caprez «Das war haarsträubend» zu tun. Pro Juventute und die Vormundschaftsbehörden hatten ja bis in die siebziger Jahre Frauen die Kinder weggenommen – weil sie angeblich ein unbürgerliches Leben führten. Oft geschah das ohne triftigen Grund. In der Aufarbeitung des Skandals wurden viele Heimkinder freigelassen. Mehrere hundert von ihnen stürzten ab und landeten in der Zürcher Drogenszene. Sie machten wohl gegen 20 Prozent der damals Süchtigen aus. Die Vormundschaftsbehörden wollten auf keinen Fall diesen Fehler wiederholen – schon gar nicht mit Heimkindern. Heute wäre das wohl anders. Es wird differenzierter hingeschaut, das Kindswohl steht im Zentrum.