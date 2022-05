Wenn diese Mittel nicht helfen, lohnt sich ein Versuch mit der Imagery-Rehearsal-Therapie. Sie zeigt in Studien die besten Erfolge. Ziel ist, den Albtraum vor dem Schlafengehen positiv zu lenken, ein neues Drehbuch für ihn zu schreiben. «Einer meiner Patienten träumte, er werde von einem Mörder in einem Keller gefangen gehalten, der ihn foltere und ihm die Haut abziehe», erzählt Albtraumexperte Pietrowsky. Zusammen mit dem Betroffenen schrieb er den Traum in mehreren Sitzungen inhaltlich so um, dass der Mann in einem Tattoo-Studio sass. «So spürte er ebenfalls den Schmerz, aber er wusste: Das ist nicht schlimm, ich bekomme ja ein Tattoo, das ich schon lange wollte.» Der Raum wurde zudem mit Details ausgeschmückt, damit er besser vorstellbar wurde. «So war die Rahmenhandlung nahe am ursprünglichen Albtraum, hatte aber nichts Bedrohliches mehr und endete positiv. Der Patient konnte zwar mit Schmerzen, aber glücklich den Raum verlassen.»