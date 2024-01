Fangen wir zunächst mit dem an, was wir wissen. Nämlich relativ wenig. Liebe ist bis heute wissenschaftlich nicht fassbar Biochemie Das Rätsel der Liebe , genauso wenig wie das Leben an sich. Natürlich kennen wir in der Biologie den Vorgang, wie durch die Verschmelzung einer Eizelle mit einem Spermium ein neues Wesen entsteht. Doch warum diese Verbindung zu Leben führt, während eine Legierung von Kupfer und Zinn lediglich zu Bronze wird und nicht etwa zu einem metallenen Homunkulus, einem künstlich erschaffenen Menschlein, bleibt ein Mysterium.