Eine Patientin, die sich beim Beobachter meldete, wusste von alledem nichts. Sie war im November bei Hatzlhoffer in Aarau in Behandlung. Sie zahlte 8375 Franken für eine Zirkon-Vollkeramik-Brücke, obwohl diese zwischen Zahnfleisch und Zähnen eine Lücke aufweist. Konfrontiert mit dem Vorwurf der Patientin, das sei ein Behandlungsfehler, reagiert Hatzlhoffer auf Anfrage des Beobachters nicht. So wie er generell keine Stellung genommen hat.