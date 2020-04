Wenn wir unsere Muskeln besonders stark oder in ungewohnter Weise belasten. Das kann beim Sport Sport Die zehn grössten Fitness-Irrtümer sein, aber auch beim Gärtnern oder Schleppen von Zügelkisten. «Durch die Belastung bilden sich kleinste Risse in den Muskelfibrillen, aus denen die Muskelfasern zusammengesetzt sind», sagt German Clénin, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Sportmedizin. In den Rissen sammelt sich Gewebeflüssigkeit, die Muskulatur schwillt an, verhärtet und wird schlechter durchblutet.