Bestellte Ware kommt nicht an? Unser Tool zeigt, wer in Ihrem Fall haftet
Wir haben ein neues Tool für Sie: Der Be-O-Mat gibt Ihnen eine persönliche Antwort auf Ihre Fragen. Etwa, wer dafür haftet, wenn ein Paket verloren geht.
Sie haben eine Bestellung aufgegeben, doch die Lieferung ist nie bei Ihnen angekommen? Sobald ein Paket bei der Post aufgegeben wurde, ist der Shop nicht mehr dafür verantwortlich, wenn die Sendung verloren geht.
Aber vielleicht der Lieferdienst, wenn er das Paket nicht korrekt zugestellt hat.
Was heisst das genau? Beantworten Sie die Fragen im
Der Be-O-Mat ist ein experimentelles Format, das der Beobachter stetig weiterentwickelt. Das Tool soll Ihnen helfen, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem komplizierte Sachverhalte auf Ihren persönlichen Fall bezogen werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Kommentaren ein Feedback schreiben oder davon berichten, ob bei Ihnen schon mal ein Paket verschwunden ist.
