Sie haben eine Bestellung aufgegeben, doch die Lieferung ist nie bei Ihnen angekommen? Sobald ein Paket bei der Post aufgegeben wurde, ist der Shop nicht mehr dafür verantwortlich, wenn die Sendung verloren geht.

Aber vielleicht der Lieferdienst, wenn er das Paket nicht korrekt zugestellt hat.

Was heisst das genau? Beantworten Sie die Fragen im Be-O-Mat unten und erhalten Sie die Lösung für Ihren Fall. Cookies zulassen und los gehts.

Partnerinhalte
 
 
 
 

Hat Ihnen das geholfen?

Wenn ja, klicken Sie unten auf «Folgen», und wir informieren Sie bei Erscheinen einer neuen Ausgabe der Ratgeber-Serie.

Der Be-O-Mat ist ein experimentelles Format, das der Beobachter stetig weiterentwickelt. Das Tool soll Ihnen helfen, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem komplizierte Sachverhalte auf Ihren persönlichen Fall bezogen werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Kommentaren ein Feedback schreiben oder davon berichten, ob bei Ihnen schon mal ein Paket verschwunden ist.

Auf dieser Seite finden Sie weitere nützliche Tools des Beobachters.

Der Beobachter gibt Rat

Haben Sie noch Fragen? Beim Beobachter-Beratungszentrum stehen Ihnen über 30 Fachexpertinnen und Fachexperten zur Seite und unterstützen Sie bei juristischen Angelegenheiten. Schliessen Sie jetzt ein Abo ab oder buchen Sie eine Einzelberatung.

Mehr erfahren

Jetzt folgen, um über neue Ausgaben von Be-O-Mat informiert zu werden

#Be-O-Mat