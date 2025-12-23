Fust räumt «internen Fehler» ein

Auf Nachfrage des Beobachters entschuldigt man sich bei Fust. Der bestellte Kühlschrank sei ab dem 11. Dezember 2025 nicht mehr lieferbar gewesen. Leider sei der Kunde wegen «eines internen Fehlers» darüber nicht informiert worden und der Liefertermin bestehen geblieben. Die unterschiedlichen Aussagen, die der Kunde im telefonischen Austausch erhalten habe, seien auf diese «interne Informationslücke» zurückzuführen.