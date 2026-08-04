Billett schon für den Fussweg

Henderson kontrolliert viele Fahrgäste, die ihre Tickets erst kurz nach dem Einsteigen lösen, oft mit Easy Ride. Damit bezahlen Fahrgäste ihr Ticket erst nach der Fahrt. Der Preis ist abhängig von der zurückgelegten Distanz, registriert vom Smartphone. Eigentlich würde es keine Rolle spielen, ob Easy Ride zehn Sekunden vor oder nach der Abfahrt aktiviert wird, der Ticketpreis bleibt gleich. Trotzdem werden viele gebüsst. Warum? Henderson sagt: «Die Regeln sind klar: Fahrgäste müssen ein Ticket lösen, bevor sie das Verkehrsmittel betreten, auch wenn man Easy Ride benutzt. In meiner Region steht das explizit auf jeder Bustür.»