Was passiert, wenn das Bestellte kaputt geliefert wird?

Auch hier gilt: Zuerst in die AGB schauen. Wenn man Pech hat, sind alle Mängelrechte ausgeschlossen – das ist rechtlich möglich. Also am besten vor der Bestellung nachschauen. Falls nichts in den AGB steht, gilt wieder das Gesetz. Das heisst: Bei kleineren Mängeln kann man eine Preisreduktion verlangen. Wenn das Ding unbrauchbar ist, bekommt man das Geld zurück. Vorsicht: Wenn Markenware billig angeboten wird, handelt es sich meist um Fälschungen.