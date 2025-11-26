Kündigen ist keine Option

Gitta Limacher vom Beratungszentrum des Beobachters warnt davor, die Zusatzversicherung zu kündigen: «Das Kind wird nur in eine neue Zusatzversicherung aufgenommen, wenn es keinerlei bekannte Probleme mit den Zähnen hat und die neue Versicherung es auch wirklich aufnehmen will. Das sollte man vor der Kündigung klären, sonst besteht die Gefahr, die Versicherung für immer zu verlieren.»