Der Ablauf in der Waschküche war verstopft, die Zeit drängte, das Wasser stieg immer höher. In seiner Verzweiflung googelte Bruno Rieser aus Hochwald nach dem Stichwort «Rohrmax RohrMax Trittbrettfahrer täuschen Kunden » und rief die erste Nummer an, die er in der Trefferliste fand. Man versprach ihm rasche Hilfe und machte ihn darauf aufmerksam, dass er die voraussichtlich 1000 Franken, die die Rohrreinigung Verstopfter Abfluss Zahlen Mieter für die Reinigung? kosten würde, bar oder per Kreditkarte bezahlen müsse.