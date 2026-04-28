Mit einem Gutschein abgespiesen

Kleine Ursache, grosse Wirkung – und erheblicher Ärger bei der Betroffenen. «Offensichtlich hat beim Händler die Endkontrolle nicht funktioniert. Das ist grobfahrlässig und unverschämt bei einem solch hochpreisigen Gerät», sagt Manuela Azzoni. Sie hat genau nachgerechnet: Die investierte Zeit, die Fahrkosten und vor allem die zehn Tage, in denen sie durch den blockierten Account nicht arbeiten konnte, verursachten der Treuhänderin Kosten von rund 5800 Franken. Diesen Betrag fordert sie von DQ Solutions ein: «Wer einen Fehler macht, soll dazu stehen und Verantwortung übernehmen.»