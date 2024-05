Der Konsumentenschutz ist skeptisch

Andre Bähler von der Stiftung für Konsumentenschutz kennt das Problem. Es gebe viele in der Schweiz hergestellte Produkte, die im Ausland günstiger seien – und das oft nicht gerechtfertigt. Im Falle von Planted zweifelt er, dass eine Auslagerung von Kosten und Logistik einen so grossen Preisunterschied rechtfertigt: «Es besteht der Verdacht, dass sich die hohen Preise in der Schweiz nicht primär an den Kosten, sondern an der höheren Zahlungsbereitschaft der Schweizer Kunden orientieren.»