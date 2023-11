Lohnen sich Batteriespeicher auch finanziell?

In einem Privathaushalt praktisch nie, dafür kosten sie noch immer zu viel. Für ein Einfamilienhaus muss man mit 8000 bis 10'000 Franken rechnen. In den vergangenen Jahren sind die Speicher deutlich leistungsfähiger und sicherer geworden, aber nicht wesentlich günstiger. Private würden jedoch selten eine Wirtschaftlichkeitsrechnung anstellen, so Fabio Giddey. Es geht ihnen vor allem darum, bei der Stromversorgung autarker zu werden. Bei vielen Batteriespeichern wird gleich ein Notstromsystem mit verbaut, was zusätzlich etwa 1500 Franken kostet.