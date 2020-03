Beim Reiseombudsmann gehen derzeit immer mehr solche Anfragen ein. «Meine Mitarbeiterinnen und ich erwarten einen anhaltenden Ansturm», sagt Franco Muff. In der Reisebranche sei man enorm am Rotieren. Über die Informationen des Bundes ist er nicht ganz glücklich: «Die letzten Entscheide in Bern, dass man Veranstaltungen von über 150 Personen bewilligen lassen muss, haben mich etwas stutzig gemacht. Bisher hat der Bund eigentlich gut informiert, damit wird nun aber massiv Unsicherheit und allgemeine Beunruhigung geschürt. Das zeigt sich auch in der Reisebranche.» Für ihn ist unbestritten, dass man je nach Dauer der Bedrohung von einer sehr hohen Summe und enormen Konsequenzen für Veranstalter und Reisebüros Übers Reisebüro buchen Was sind die Vorteile? ausgehen muss.