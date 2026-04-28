Zu einem Mangel sollte es auf Schweizer Flughäfen nicht kommen. Zumindest bis Ende Mai 2026, schätzt das Schweizer Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). Und die Pflichtlager des Bundes gibt es auch noch. Fest steht aber: Wer jetzt erst einen Flug bucht, muss dafür mehr zahlen als noch vor wenigen Wochen.